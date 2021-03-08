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Kanal D Yayın Akışı |Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'nin 19 Mart 2021 Cuma yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta'' yer alırken, akşam saatlerinde ise "Arka Sokaklar" adlı dizi izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 19 Mart 2021 Cuma yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı |Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 19 Mart 2021 Cuma nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelecek. Akşam ise "Arka Sokaklar" adlı dizi izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 19 Mart 2021 Cuma Kanal D yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı |Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 19 MART 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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