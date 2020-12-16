Kanal D Yayın Akışı |Babam Çok Değişti yeni bölümde neler olacak?

21 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Gelinim Mutfakta" yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Babam Çok Değişti" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 21 Ocak 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...

KANAL D 21 Ocak 2021 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Babam Çok Değişti

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aslı, taşınmaktan vazgeçebileceğini yalnız bunun için bazı şartları olduğunu söyler. Aslı, Mehmet Ali ve Arife taşınma konusunda uzlaşmak için masaya otururlar. Aslı ‘’14 kuralını ‘’söyler. Bu kuralların birine dahi uyulmadığı takdirde taşınma olayının gerçekleşeceğini söyler. Mehmet Ali ve Arife, ‘’Aslı’nın 14 kuralını’’ kabul eder, uzlaşma sağlanır. Arife bu kurallardan hiç hoşnut değildir. Mehmet Ali tam Deniz’den kurtulduğunu düşünürken Deniz ve Aslı’nın birlikte oturup sohbet ettiğini öğrenir. Mehmet Ali, panik halinde hemen eve gider. Deniz’i bir an önce evden göndermeye çalışır.