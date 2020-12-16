Doya Doya Moda CANLI İZLE 21 Ocak Perşembe | TV8 CANLI İZLE YOUTUBEKarar Resmi Gazetede: Jandarma 5 bin uzman erbaş alacakDoya Doya Moda puan durumu| Günün birincisi kim oldu?Adalet yoğun bakımda! Tecavüze uğrayan kadın intihar girişiminde bulundu, yatağa bağımlı kaldı: Sanıklar ise serbest!Ali Sabancı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Serveti ne kadar? Galatasaray'a başkan adayı olacak mı?BİM 21 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu | BİM 21 Ocak 2021 kataloğuTV8 Yayın Akışı |Surviror yeni bölümde neler olacak?İbo Show 11. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show bu hafta konukları kim?TRT1 Yayın AkışıResmi Gazete'de bugün
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Kanal D Yayın Akışı |Babam Çok Değişti yeni bölümde neler olacak?

Kanal D Yayın Akışı |Babam Çok Değişti yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'nin 21 Ocak 2021 yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarının gündüz kuşağında "Gelinim Mutfakta" programı yayınlanırken, akşam ise sevilen dizi "Babam Çok Değişti" izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 21 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı |Babam Çok Değişti yeni bölümde neler olacak?

21 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Gelinim Mutfakta" yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Babam Çok Değişti" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 21 Ocak 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı |Babam Çok Değişti yeni bölümde neler olacak?

KANAL D 21 Ocak 2021 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Babam Çok Değişti

Kanal D Yayın Akışı |Babam Çok Değişti yeni bölümde neler olacak?

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aslı, taşınmaktan vazgeçebileceğini yalnız bunun için bazı şartları olduğunu söyler. Aslı, Mehmet Ali ve Arife taşınma konusunda uzlaşmak için masaya otururlar. Aslı ‘’14 kuralını ‘’söyler. Bu kuralların birine dahi uyulmadığı takdirde taşınma olayının gerçekleşeceğini söyler. Mehmet Ali ve Arife, ‘’Aslı’nın 14 kuralını’’ kabul eder, uzlaşma sağlanır. Arife bu kurallardan hiç hoşnut değildir. Mehmet Ali tam Deniz’den kurtulduğunu düşünürken Deniz ve Aslı’nın birlikte oturup sohbet ettiğini öğrenir. Mehmet Ali, panik halinde hemen eve gider. Deniz’i bir an önce evden göndermeye çalışır.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT