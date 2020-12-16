Kanal D Yayın Akışı |Babam Çok Değişti yeni bölümde neler olacak?
Kanal D'nin 21 Ocak 2021 yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarının gündüz kuşağında "Gelinim Mutfakta" programı yayınlanırken, akşam ise sevilen dizi "Babam Çok Değişti" izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 21 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı...
21 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Gelinim Mutfakta" yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Babam Çok Değişti" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 21 Ocak 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...
KANAL D 21 Ocak 2021 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Babam Çok Değişti
BABAM ÇOK DEĞİŞTİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Aslı, taşınmaktan vazgeçebileceğini yalnız bunun için bazı şartları olduğunu söyler. Aslı, Mehmet Ali ve Arife taşınma konusunda uzlaşmak için masaya otururlar. Aslı ‘’14 kuralını ‘’söyler. Bu kuralların birine dahi uyulmadığı takdirde taşınma olayının gerçekleşeceğini söyler. Mehmet Ali ve Arife, ‘’Aslı’nın 14 kuralını’’ kabul eder, uzlaşma sağlanır. Arife bu kurallardan hiç hoşnut değildir. Mehmet Ali tam Deniz’den kurtulduğunu düşünürken Deniz ve Aslı’nın birlikte oturup sohbet ettiğini öğrenir. Mehmet Ali, panik halinde hemen eve gider. Deniz’i bir an önce evden göndermeye çalışır.