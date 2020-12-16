Kanal D Yayın Akışı |Balçiçek'le Sohbete Geldik yeni bölümde neler olacak?

27 Aralık Pazar yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında 'Arda ile Omuz Omuza' adlı yemek programı yer alırken, akşam ise yabancı sinema filmi "Kod Adı: Angel" 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 27 Aralık Pazara Kanal D yayın akışı...

KANAL D 27 Aralık 2020 Pazar Yayın Akışı

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:45 arka Sokaklar

16:00 Çarkıfelek

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Kod Adı: Angel

22:30 Çok Güzel Hareketler 2

BALÇİÇEK'LE SOHBETE GELDİK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Deneyimli gazeteci ve televizyoncu Balçicek İlter, her hafta konuklarını masasında misafir ediyor ve şahane sohbetiyle hafta sonlarınızı renklendirmeye geliyor. İlter'in yeni bölüm konukları Safiye Soyman ve Faik Öztürk oluyor.