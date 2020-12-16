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Kanal D Yayın Akışı |Balçiçek'le Sohbete Geldik yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'nin 27 Aralık 2020 yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarının gündüz kuşağında 'Arda ile Omuz Omuza" programı yayınlanırken, akşam ise yabancı sinema filmi "Kod Adı: Angel" izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 27 Aralık Pazar yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı |Balçiçek'le Sohbete Geldik yeni bölümde neler olacak?

27 Aralık Pazar yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında 'Arda ile Omuz Omuza' adlı yemek programı yer alırken, akşam ise yabancı sinema filmi  "Kod Adı: Angel" 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 27 Aralık Pazara Kanal D yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı |Balçiçek'le Sohbete Geldik yeni bölümde neler olacak?

KANAL D 27 Aralık 2020 Pazar Yayın Akışı

08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:45 arka Sokaklar
16:00 Çarkıfelek
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kod Adı: Angel
22:30 Çok Güzel Hareketler 2

Kanal D Yayın Akışı |Balçiçek'le Sohbete Geldik yeni bölümde neler olacak?

BALÇİÇEK'LE SOHBETE GELDİK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Deneyimli gazeteci ve televizyoncu Balçicek İlter, her hafta konuklarını masasında misafir ediyor ve şahane sohbetiyle hafta sonlarınızı renklendirmeye geliyor. İlter'in yeni bölüm konukları Safiye Soyman ve Faik Öztürk oluyor.

BALÇİÇEK'LE SOHBETE GELDİK 27 ARALIK FRAGMAN İZLE

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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