Kanal D yayın akışı Çarşamba | Kanal D'de bugün ne var? 2 Eylül Çarşamba
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 2 Eylül Çarşamba Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 2 Eylül Çarşamba Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
KANAL D 2 Eylül Çarşamba Yayın Akışı
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşi Beklerken
12:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 San Andreas Fayı
22:30 Çarkıfelek
San Andreas Fayı
Başrollerinde Dwayne Johnson, Carla Gugino ve Alexandra Daddarion'un olduğu "San Andreas Fayı" filmi Kanal D'de!
Orjinal adı: San Andreas
Türü: Aksiyon, Macera, Gerilim
Yapım yılı: 2015
Yönetmen: Brad Peyton
Oyuncular: Dwayne Johnson, Carla Gugino ve Alexandra Daddarion
Konu: Kötü şöhreti ile bilinen San Andreas Fayı’nın kırılması ile 9 şiddetindeki bir depremle Kaliforniya sallanır. Bir arama kurtarma pilotu ve artık araları pek de iyi olmayan eşi, Los Angeles’tan San Francisco’ya, kızlarını kurtarmak için yola çıkarlar. Ancak, kuzeye yaptıkları bu tehlikeli yolculuk, henüz sadece bir başlangıçtır. Ve ne zaman en kötüsü artık bitti diye düşünseler, daha da kötüsü başlamaktadır