Kanal D yayın akışı Çarşamba | Kanal D'de bugün ne var? 2 Eylül Çarşamba

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 2 Eylül Çarşamba Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D 2 Eylül Çarşamba Yayın Akışı

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşi Beklerken

12:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 San Andreas Fayı

22:30 Çarkıfelek

San Andreas Fayı

Başrollerinde Dwayne Johnson, Carla Gugino ve Alexandra Daddarion'un olduğu "San Andreas Fayı" filmi Kanal D'de!

Orjinal adı: San Andreas

Türü: Aksiyon, Macera, Gerilim

Yapım yılı: 2015

Yönetmen: Brad Peyton

Oyuncular: Dwayne Johnson, Carla Gugino ve Alexandra Daddarion

Konu: Kötü şöhreti ile bilinen San Andreas Fayı’nın kırılması ile 9 şiddetindeki bir depremle Kaliforniya sallanır. Bir arama kurtarma pilotu ve artık araları pek de iyi olmayan eşi, Los Angeles’tan San Francisco’ya, kızlarını kurtarmak için yola çıkarlar. Ancak, kuzeye yaptıkları bu tehlikeli yolculuk, henüz sadece bir başlangıçtır. Ve ne zaman en kötüsü artık bitti diye düşünseler, daha da kötüsü başlamaktadır