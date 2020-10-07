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  3. Kanal D yayın akışı Çarşamba | Kanal D'de bugün ne var? 7 Ekim Çarşamba Kanal D

Kanal D yayın akışı Çarşamba | Kanal D'de bugün ne var? 7 Ekim Çarşamba Kanal D

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 7 Ekim Çarşamba Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

Kanal D yayın akışı Çarşamba | Kanal D'de bugün ne var? 7 Ekim Çarşamba Kanal D

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 7 Ekim Çarşamba Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...  

KANAL D 7 Ekim Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Sihirli Annem

13:45 Gelinim Mutfakta

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

SADAKATSİZ 1. BÖLÜM FRAGMANI 

Sadakatsiz 1. Bölüm Fragmanı yayında! Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" bu akşam 20.00'da Kanal D'de başlıyor!

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" bu akşam 20.00'da Kanal D'de başlıyor!

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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