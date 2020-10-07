Kanal D yayın akışı Çarşamba | Kanal D'de bugün ne var? 7 Ekim Çarşamba Kanal D
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 7 Ekim Çarşamba Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 7 Ekim Çarşamba Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
KANAL D 7 Ekim Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Sihirli Annem
13:45 Gelinim Mutfakta
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
SADAKATSİZ 1. BÖLÜM FRAGMANI
Sadakatsiz 1. Bölüm Fragmanı yayında! Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" bu akşam 20.00'da Kanal D'de başlıyor!
Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" bu akşam 20.00'da Kanal D'de başlıyor!