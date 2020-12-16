Kanal D Yayın Akışı | Çok Güzel Hareketler 2

KANAL D 4 Şubat Perşembe 2021 yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Gelinim Mutfakta" programı yayınlanırken, akşam ise sevilen dizi " Çok Güzel Hareketler 2" izleyici karşısında yer alacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 4 Şubat Perşembe 2021 Kanal D yayın akışı...

KANAL D 4 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?