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Kanal D Yayın Akışı | Çok Güzel Hareketler 2

Kanal D'nin 4 Şubat Perşembe 2021 yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarının gündüz kuşağında "Gelinim Mutfakta" programı yayınlanırken, akşam ise fenomen dizi " Çok Güzel Hareketler 2" izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 4 Şubat Perşembe 2021 yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı | Çok Güzel Hareketler 2

KANAL D 4 Şubat Perşembe 2021 yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Gelinim Mutfakta" programı yayınlanırken, akşam ise sevilen dizi " Çok Güzel Hareketler 2" izleyici karşısında yer alacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 4 Şubat Perşembe 2021 Kanal D yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı | Çok Güzel Hareketler 2

KANAL D 4 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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