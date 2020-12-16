Kanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de

KANAL D 18 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Akşam ise sevilen program "Çok Güzel Hareketler 2" tekrar bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 18 Şubat 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...

KANAL D 18 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yüzleşme

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2