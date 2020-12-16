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  3. Kanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de

Kanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de

Kanal D'nin 18 Şubat 2021 Perşembe yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında akşam saatlerinde ise fenomen program "Çok Güzel Hareketler 2" izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 18 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de

KANAL D 18 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var?  Akşam ise sevilen program "Çok Güzel Hareketler 2"  tekrar bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 18 Şubat 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de

KANAL D 18 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yüzleşme
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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