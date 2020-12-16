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  3. Kanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümde neler olacak?

Kanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'nin 10 Ocak 2021 yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarının gündüz kuşağında "Arda ile Omuz Omuza" programı yayınlanırken, akşam ise "Çok Güzel Hareketler 2" yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 10 Ocak Pazar yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümde neler olacak?

10 Ocak 2021 Pazar yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Arda ile Omuz Omuza" yer alırken, akşam ise sevilen program "Çok Güzel Hareketler 2" yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte10 Ocak 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümde neler olacak?

KANAL D 10 Ocak 2021 Pazar Yayın Akışı

08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Sadakatsiz
16:15 Hekimoğlu
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2

Kanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümde neler olacak?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de!

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR | 10 OCAK PAZAR FRAGMAN İZLE

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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