Kanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümde neler olacak?

10 Ocak 2021 Pazar yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Arda ile Omuz Omuza" yer alırken, akşam ise sevilen program "Çok Güzel Hareketler 2" yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte10 Ocak 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...

KANAL D 10 Ocak 2021 Pazar Yayın Akışı

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Sadakatsiz

16:15 Hekimoğlu

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de!