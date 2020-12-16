Kanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel bölümü
Kanal D'nin 31 Aralık 2020 yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarının gündüz kuşağında 'Gelinim Mutfakta" programı yayınlanırken, akşam ise "Çok Güzel Hareketler 2" yılbaşı özel bölümü ile izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 31 Aralık Perşembe yayın akışı...
31 Aralık Perşembe yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında 'Gelinim Mutfakta' adlı yemek programı yer alırken, akşam ise sevilen güldürü programı Yılmaz Erdoğan'ın sunumuyla "Çok Güzel Hareketler 2" yılbaşı özel bölümü ve konukları ile 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 31 Aralık Perşembe Kanal D yayın akışı...
KANAL D 31 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı
07.00 Sihirli Annem
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Yatıya Misafirim Var
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
ÇOK GÜZEL HAREKETLER YILBAŞI ÖZEL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?