Kanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel bölümü

31 Aralık Perşembe yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında 'Gelinim Mutfakta' adlı yemek programı yer alırken, akşam ise sevilen güldürü programı Yılmaz Erdoğan'ın sunumuyla "Çok Güzel Hareketler 2" yılbaşı özel bölümü ve konukları ile 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 31 Aralık Perşembe Kanal D yayın akışı...

KANAL D 31 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Yatıya Misafirim Var

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

ÇOK GÜZEL HAREKETLER YILBAŞI ÖZEL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?