Barıi Murat Yağcı'nın yeni işi hayranlarını şok etti! İki müjdeli haber birden verdi!Kanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel bölümüResmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 31 Aralık 2020ATV Yayın Akışı | Kim Milyoner Olmak ister yılbaşı özelSon dakika! Kamu çalışanlarının ikramiye ödemelerinin tarihi belli olduArnavutköy'de markete EYP'li saldırı! Yürekleri ağza getirdi!İstanbul'da dükkana giren otomobil alev topuna döndü!Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat!İzmir'de gece yarısı korkutan deprem!DEAŞ’a gece yarısı baskını: 34 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Kanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel bölümü

Kanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel bölümü

Kanal D'nin 31 Aralık 2020 yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarının gündüz kuşağında 'Gelinim Mutfakta" programı yayınlanırken, akşam ise "Çok Güzel Hareketler 2" yılbaşı özel bölümü ile izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 31 Aralık Perşembe yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel bölümü

31 Aralık Perşembe yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında 'Gelinim Mutfakta' adlı yemek programı yer alırken, akşam ise sevilen güldürü programı Yılmaz Erdoğan'ın sunumuyla "Çok Güzel Hareketler 2" yılbaşı özel bölümü ve konukları ile 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 31 Aralık Perşembe Kanal D yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı |Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

KANAL D 31 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

07.00 Sihirli Annem
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Yatıya Misafirim Var
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2

ÇOK GÜZEL HAREKETLER YILBAŞI ÖZEL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT