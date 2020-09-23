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Kanal D yayın akışı Cuma | Kanal D'de bugün ne var? 25 Eylül Cuma

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 25 Eylül Cuma Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

Kanal D yayın akışı Cuma | Kanal D'de bugün ne var? 25 Eylül Cuma

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 24 Eylül Perşembe  Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...  

KANAL D 24 Eylül Perşembe Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Sihirli Annem

13:45 Gelinim Mutfakta

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Yerli Dizi 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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