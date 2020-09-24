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  3. Kanal D yayın akışı Cuma | Kanal D'de bugün ne var? 26 Eylül Cumartesi

Kanal D yayın akışı Cuma | Kanal D'de bugün ne var? 26 Eylül Cumartesi

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 26 Eylül Cumartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

Kanal D yayın akışı Cuma | Kanal D'de bugün ne var? 26 Eylül Cumartesi

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 26 Eylül Cumartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...  

KANAL D 26 Eylül Cumartesi Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:45 Magazin D

11:00 Sihirli Annem

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Set Ekstra

14:15 Yeni hayat

16:30 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Haber

20:00 Çatı Katı Aşk

00:15 Rocky

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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