Kanal D yayın akışı Cuma | Kanal D'de bugün ne var? 26 Eylül Cumartesi
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 26 Eylül Cumartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 26 Eylül Cumartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
KANAL D 26 Eylül Cumartesi Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:45 Magazin D
11:00 Sihirli Annem
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Set Ekstra
14:15 Yeni hayat
16:30 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Haber
20:00 Çatı Katı Aşk
00:15 Rocky