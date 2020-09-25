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  3. Kanal D yayın akışı Cuma | Kanal D'de bugün ne var? 27 Eylül Pazar

Kanal D yayın akışı Cuma | Kanal D'de bugün ne var? 27 Eylül Pazar

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 27 Eylül Pazar Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

Kanal D yayın akışı Cuma | Kanal D'de bugün ne var? 27 Eylül Pazar

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 27 Eylül Pazar Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...  

KANAL D 27 Eylül Pazar Yayın Akışı

06:45 Yeni Hayat
 

08:30 Konuştukça
 

09:45 Magazin D Pazar
 

13:00 Arda ile Omuz Omuza
 

14:00 Hekimoğlu
 

16:00 Çatı Katı Aşk
 

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
 

20:00 Çok Güzel Hareketler 2
 

23:45 Yeni Hayat
 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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