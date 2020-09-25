Kanal D yayın akışı Cuma | Kanal D'de bugün ne var? 27 Eylül Pazar

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 27 Eylül Pazar Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D 27 Eylül Pazar Yayın Akışı

06:45 Yeni Hayat



08:30 Konuştukça



09:45 Magazin D Pazar



13:00 Arda ile Omuz Omuza



14:00 Hekimoğlu



16:00 Çatı Katı Aşk



18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu



20:00 Çok Güzel Hareketler 2



23:45 Yeni Hayat

