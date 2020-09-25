Kanal D yayın akışı Cuma | Kanal D'de bugün ne var? 27 Eylül Pazar
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 27 Eylül Pazar Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 27 Eylül Pazar Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
KANAL D 27 Eylül Pazar Yayın Akışı
06:45 Yeni Hayat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Hekimoğlu
16:00 Çatı Katı Aşk
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Yeni Hayat