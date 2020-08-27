Kanal D yayın akışı Cuma | Kanal D'de bugün ne var? 28 Ağustos Cuma
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 28 Ağustos Cuma Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 28 Ağustos Cuma Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
KANAL D 28 Ağustos 2020 Cuma Yayın Akışı
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşi Beklerken
13:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18.45 Kanal D Ana Haber
20:00 Kaptan Amerika
22:30 Rocky 4
ROCKY 4 KANAL D'DE
Orijinal adı : Rocky 4
Yönetmen : Sylvester Stallone
Türü : Aksiyon, Dram
Oyuncular : Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young
Konu : Apollo Creed, Ivan Drago ile dövüşmenin arifesindedir. Rocky de dostu Creed'e bu maç için yardım etmektedir. Ancak Drago, maç esnasında Creed'i öldürür. Rocky, intikam duygusuyla dolup taşar. Bir maç ayarlayarak arkadaşının intikamını almaya karar verir. Ancak karşısında korkunç güçlü bir rakip vardır.