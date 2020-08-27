Kanal D yayın akışı Cuma | Kanal D'de bugün ne var? 28 Ağustos Cuma

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 28 Ağustos Cuma Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D 28 Ağustos 2020 Cuma Yayın Akışı

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşi Beklerken

13:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18.45 Kanal D Ana Haber

20:00 Kaptan Amerika

22:30 Rocky 4

ROCKY 4 KANAL D'DE

Orijinal adı : Rocky 4

Yönetmen : Sylvester Stallone

Türü : Aksiyon, Dram

Oyuncular : Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young

Konu : Apollo Creed, Ivan Drago ile dövüşmenin arifesindedir. Rocky de dostu Creed'e bu maç için yardım etmektedir. Ancak Drago, maç esnasında Creed'i öldürür. Rocky, intikam duygusuyla dolup taşar. Bir maç ayarlayarak arkadaşının intikamını almaya karar verir. Ancak karşısında korkunç güçlü bir rakip vardır.