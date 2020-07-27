Kanal D yayın akışı Salı | Kanal D'de bugün ne var? 28 Temmuz Salı

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 28 Temmuz Salı 2020 Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI 28 TEMMUZ SALI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşi Beklerken

13:15 Hekimoğlu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çarkıfelek

22:30 Süper Magazin