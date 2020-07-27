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  3. Kanal D yayın akışı Çarşamba| Kanal D'de bugün ne var? 29 Temmuz Çarşamba

Kanal D yayın akışı Çarşamba| Kanal D'de bugün ne var? 29 Temmuz Çarşamba

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 29 Temmuz Çarşamba Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

Kanal D yayın akışı Çarşamba| Kanal D'de bugün ne var? 29 Temmuz Çarşamba

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 29 Temmuz Çarşamba Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI 28 TEMMUZ ÇARŞAMBA

07:00 Ver Elini Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşi Beklerken

13:15 Hekimoğlu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çarkıfelek

22:30 Sinema

00:30 Galip Derviş
 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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