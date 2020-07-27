Kanal D yayın akışı Çarşamba| Kanal D'de bugün ne var? 29 Temmuz Çarşamba
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 29 Temmuz Çarşamba Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 29 Temmuz Çarşamba Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI 28 TEMMUZ ÇARŞAMBA
07:00 Ver Elini Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşi Beklerken
13:15 Hekimoğlu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çarkıfelek
22:30 Sinema
00:30 Galip Derviş