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Kanal D yayın akışı Cuma | Kanal D'de bugün ne var? 4 Eylül Cuma

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 4 Eylül Cuma Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

Kanal D yayın akışı Cuma | Kanal D'de bugün ne var? 4 Eylül Cuma

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 4 Eylül Cuma Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D 4 Eylül Cuma Yayın Akışı

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşi Beklerken

12:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:30 Rocky 5

Kanal D yayın akışı Cuma | Kanal D'de bugün ne var? 4 Eylül Cuma

Rocky 5

Başrollerinde Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young'ın olduğu "Rocky 5 " filmi Kanal D'de!

Orijinal adı     : Rocky 5

Yönetmen      : John G. Avildsen

Türü                : Aksiyon, Dram

Oyuncular      : Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young

Konu              : Ivan Drago ile geçirdiği ağır maçın ardından evine geri dönen Rocky Balboa, maçtan beyninde bir hasarla çıkmıştır. Hastalığı nedeniyle ringlere dönme konusunda isteksiz gözüken Rocky, başka boksörlerin antrönörlüğünü yapmaya başlar.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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