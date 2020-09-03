Kanal D yayın akışı Cuma | Kanal D'de bugün ne var? 4 Eylül Cuma

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 4 Eylül Cuma Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D 4 Eylül Cuma Yayın Akışı

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşi Beklerken

12:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:30 Rocky 5

Rocky 5

Başrollerinde Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young'ın olduğu "Rocky 5 " filmi Kanal D'de!

Orijinal adı : Rocky 5

Yönetmen : John G. Avildsen

Türü : Aksiyon, Dram

Oyuncular : Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young

Konu : Ivan Drago ile geçirdiği ağır maçın ardından evine geri dönen Rocky Balboa, maçtan beyninde bir hasarla çıkmıştır. Hastalığı nedeniyle ringlere dönme konusunda isteksiz gözüken Rocky, başka boksörlerin antrönörlüğünü yapmaya başlar.