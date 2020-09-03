Kanal D yayın akışı Cuma | Kanal D'de bugün ne var? 4 Eylül Cuma
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 4 Eylül Cuma Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 4 Eylül Cuma Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
KANAL D 4 Eylül Cuma Yayın Akışı
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşi Beklerken
12:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:30 Rocky 5
Rocky 5
Başrollerinde Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young'ın olduğu "Rocky 5 " filmi Kanal D'de!
Orijinal adı : Rocky 5
Yönetmen : John G. Avildsen
Türü : Aksiyon, Dram
Oyuncular : Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young
Konu : Ivan Drago ile geçirdiği ağır maçın ardından evine geri dönen Rocky Balboa, maçtan beyninde bir hasarla çıkmıştır. Hastalığı nedeniyle ringlere dönme konusunda isteksiz gözüken Rocky, başka boksörlerin antrönörlüğünü yapmaya başlar.