Kanal D yayın akışı Cuma | Kanal D'de bugün ne var? 5 Eylül Cumartesi
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 5 Eylül Cumartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 5 Eylül Cumartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
KANAL D 5 Eylül Cumartesi Yayın Akışı
07:00 Ankara'nın Dikmeni
09:45 Magazin D Cumartesi
13:30 Yeni Hayat
15:45 Hekimoğlu
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çatı Katı Aşk