Kanal D yayın akışı Cuma | Kanal D'de bugün ne var? 5 Eylül Cumartesi

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 5 Eylül Cumartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D 5 Eylül Cumartesi Yayın Akışı

07:00 Ankara'nın Dikmeni

09:45 Magazin D Cumartesi

13:30 Yeni Hayat

15:45 Hekimoğlu

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çatı Katı Aşk