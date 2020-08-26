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  3. Kanal D yayın akışı Cumartesi | Kanal D'de bugün ne var? 26 Ağustos Çarşamba

Kanal D yayın akışı Cumartesi | Kanal D'de bugün ne var? 26 Ağustos Çarşamba

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 26 Ağustos Çarşamba Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

Kanal D yayın akışı Cumartesi | Kanal D'de bugün ne var? 26 Ağustos Çarşamba

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki  26 Ağustos Çarşamba Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D  26 Ağustos Çarşamba Yayın Akışı

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşi Beklerken

13:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18.45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

22:30 Çarkıfelek

Çarkıfelek 114. Bölüm Fragmanı

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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