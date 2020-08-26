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Kanal D yayın akışı Cumartesi | Kanal D'de bugün ne var? 27 Ağustos Perşembe

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 27 Ağustos Perşembe Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

Kanal D yayın akışı Cumartesi | Kanal D'de bugün ne var? 27 Ağustos Perşembe

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 27 Ağustos Perşembe Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D 27 Ağustos Perşembe Yayın Akışı

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşi Beklerken

13:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18.45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çatı Katı Aşk

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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