Kanal D yayın akışı Cumartesi | Kanal D'de bugün ne var? 27 Ağustos Perşembe
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 27 Ağustos Perşembe Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 27 Ağustos Perşembe Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
KANAL D 27 Ağustos Perşembe Yayın Akışı
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşi Beklerken
13:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18.45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çatı Katı Aşk