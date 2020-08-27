Kanal D yayın akışı Cumartesi | Kanal D'de bugün ne var? 29 Ağustos Cumartesi

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 29 Ağustos Cumartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D 29 Ağustos Cumartesi Yayın Akışı

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Hekimoğlu

16:00 Kaptan Amerika: Kış Askeri

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çatı Katı Aşk

23:15 Suikastçilerin Şifresi

01:15 Suikastçilerin Şifresi

03:00 Müzik Arası

04:00 Akasya Durağı





Suikastçilerin Şifresi

Başrollerinde, Julian Lee, Min-Su Choi, John Savage, Martin Kove ve Christopher Atkins'in olduğu "Suikastçilerin Şifresi" filmi Kanal D'de!

Orijinal Adı : Assassin’s Code

Yapım Yılı : 2011

Yönetmen : Lawrence Riggins

Oyuncular : Julian Lee, Min-Su Choi, John Savage, Martin Kove, Christopher Atkins

Konu : Birbirinden farklı üç ulustan suikastçiler içinde gizli silah projesi olan bilgisayar diskini ele geçirebilmek için ellerinden geleni yapacaklardır.