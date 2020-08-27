Kanal D yayın akışı Cumartesi | Kanal D'de bugün ne var? 29 Ağustos Cumartesi
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 29 Ağustos Cumartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 29 Ağustos Cumartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
KANAL D 29 Ağustos Cumartesi Yayın Akışı
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Hekimoğlu
16:00 Kaptan Amerika: Kış Askeri
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çatı Katı Aşk
23:15 Suikastçilerin Şifresi
01:15 Suikastçilerin Şifresi
03:00 Müzik Arası
04:00 Akasya Durağı
Suikastçilerin Şifresi
Başrollerinde, Julian Lee, Min-Su Choi, John Savage, Martin Kove ve Christopher Atkins'in olduğu "Suikastçilerin Şifresi" filmi Kanal D'de!
Orijinal Adı : Assassin’s Code
Yapım Yılı : 2011
Yönetmen : Lawrence Riggins
Oyuncular : Julian Lee, Min-Su Choi, John Savage, Martin Kove, Christopher Atkins
Konu : Birbirinden farklı üç ulustan suikastçiler içinde gizli silah projesi olan bilgisayar diskini ele geçirebilmek için ellerinden geleni yapacaklardır.