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  3. Kanal D yayın akışı Cumartesi| Kanal D'de bugün ne var? 3 Ekim Cumartesi

Kanal D yayın akışı Cumartesi| Kanal D'de bugün ne var? 3 Ekim Cumartesi

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 29 Eylül Salı Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

Kanal D yayın akışı Cumartesi| Kanal D'de bugün ne var? 3 Ekim Cumartesi

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 3 Ekim Cumartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...  

KANAL D 3 Ekim 2020 Cumartesi Yayın Akışı
 

06:45 Çatı Katı Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesİ

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Set Ekstra

14:15 Tarım Bizim Geleceğimiz

15:45 Hekimoğlu

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çatı Katı Aşk

00:15 Yeni Hayat

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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