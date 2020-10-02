Kanal D yayın akışı Cumartesi| Kanal D'de bugün ne var? 3 Ekim Cumartesi

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 3 Ekim Cumartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D 3 Ekim 2020 Cumartesi Yayın Akışı



06:45 Çatı Katı Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesİ

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Set Ekstra

14:15 Tarım Bizim Geleceğimiz

15:45 Hekimoğlu

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çatı Katı Aşk

00:15 Yeni Hayat