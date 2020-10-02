Kanal D yayın akışı Cumartesi| Kanal D'de bugün ne var? 3 Ekim Cumartesi
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 29 Eylül Salı Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 3 Ekim Cumartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
KANAL D 3 Ekim 2020 Cumartesi Yayın Akışı
06:45 Çatı Katı Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesİ
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Set Ekstra
14:15 Tarım Bizim Geleceğimiz
15:45 Hekimoğlu
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çatı Katı Aşk
00:15 Yeni Hayat