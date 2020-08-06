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Kanal D yayın akışı Cumartesi | Kanal D'de bugün ne var? 7 Ağustos Cuma

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 7 Ağustos Cuma Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

Kanal D yayın akışı Cumartesi | Kanal D'de bugün ne var? 7 Ağustos Cuma

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 7 Ağustos Cuma Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D 7 Ağustos 2020 Cuma Yayın Akışı

07:00 Ver Elini Aşk
09:00 Çatı Katı Aşk
11:15 Güneşi Beklerken
13:15 Hekimoğlu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Iron Man
22:30 Rocky

Kanal D yayın akışı Cumartesi | Kanal D'de bugün ne var? 7 Ağustos Cuma

IRON MAN KONUSU 

Başrollerinde Robert Downey Jr., Terrence Howard, Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Shaun Toub'ın olduğu "Iron Man" filmi Kanal D'de!

Orijinal adı     : Iron man    

Yönetmen      : Jon Favreau

Yapım Yılı       : 2008 – ABD

Tür                  : Bilim Kurgu/ Aksiyon

Oyuncular      : Robert Downey Jr., Terrence Howard, Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Shaun Toub

Konu               : Tony Stark, hem bir mühendislik dahisi hem de tam bir playboydur. Kendi ülkesinde teknoloji harikası füzeler ve silahlar üretmektedir. Afganistan’da yeni bir füzeyi tanıtırken esir düşer ve yaralanır. Onu kaçıranlar, kendileri için bir füze yapmasını isterler. Tony ise bunun yerine zırhlı bir giysi yapar. Bunu yapmaktaki amacı zekasını kullanarak farklı bir kurtuluş yöntemini planlamaktır. Boş zamanlarını kadınlarına ayıran Tony’nin hayatı artık tamamen farklı bir şekle bürünmüştür. Onun bununla nasıl baş edeceği ise esas konudur.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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