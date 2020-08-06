Kanal D yayın akışı Cumartesi | Kanal D'de bugün ne var? 7 Ağustos Cuma

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 7 Ağustos Cuma Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D 7 Ağustos 2020 Cuma Yayın Akışı

07:00 Ver Elini Aşk

09:00 Çatı Katı Aşk

11:15 Güneşi Beklerken

13:15 Hekimoğlu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Iron Man

22:30 Rocky

IRON MAN KONUSU

Başrollerinde Robert Downey Jr., Terrence Howard, Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Shaun Toub'ın olduğu "Iron Man" filmi Kanal D'de!

Orijinal adı : Iron man

Yönetmen : Jon Favreau

Yapım Yılı : 2008 – ABD

Tür : Bilim Kurgu/ Aksiyon

Oyuncular : Robert Downey Jr., Terrence Howard, Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Shaun Toub

Konu : Tony Stark, hem bir mühendislik dahisi hem de tam bir playboydur. Kendi ülkesinde teknoloji harikası füzeler ve silahlar üretmektedir. Afganistan’da yeni bir füzeyi tanıtırken esir düşer ve yaralanır. Onu kaçıranlar, kendileri için bir füze yapmasını isterler. Tony ise bunun yerine zırhlı bir giysi yapar. Bunu yapmaktaki amacı zekasını kullanarak farklı bir kurtuluş yöntemini planlamaktır. Boş zamanlarını kadınlarına ayıran Tony’nin hayatı artık tamamen farklı bir şekle bürünmüştür. Onun bununla nasıl baş edeceği ise esas konudur.