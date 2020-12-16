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Kanal D Yayın Akışı | Gelinim Mutfakta yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'nin 21 Aralık 2020 yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarının gündüz kuşağında sevilen yemek yarışması "Gelinim Mutfakta" yayınlanırken, akşam ise yerli sinema filmi "Recep İvedik 4" izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 21 Aralık Pazartesi yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı | Gelinim Mutfakta yeni bölümde neler olacak?

21 Aralık Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında lezzetli yemeklerin yapıldığı "Gelinim Mutfakta" adlı program yer alırken, akşam ise yerli sinema filmi "Recep İvedik 4"  20.00'da Kanal D ekranlarında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 21 Aralık Pazartesi Kanal D yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı | Gelinim Mutfakta yeni bölümde neler olacak?

KANAL D 21 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07.00 Sihirli Annem
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.00 Gelinim Mutfakta
14.45 Yatıya Misafirim Var
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Recep İvedik 4

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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