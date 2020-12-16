21 Aralık Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında lezzetli yemeklerin yapıldığı "Gelinim Mutfakta" adlı program yer alırken, akşam ise yerli sinema filmi "Recep İvedik 4" 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 21 Aralık Pazartesi Kanal D yayın akışı...

KANAL D 21 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

14.45 Yatıya Misafirim Var

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Recep İvedik 4

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?