Kanal D Yayın Akışı | Harry Potter ve Ateş Kadehi

KANAL D 1 Şubat Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Gelinim Mutfakta" programı yayınlanırken, akşam ise yabancı sinema filmi "Harry Potter ve Ateş Kadehi" izleyici karşısında yer alacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 1 Şubat Pazartesi Kanal D yayın akışı...

KANAL D 1 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

14:45 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi

KANAL D 1 ŞUBAT 2021 SALI YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 26 Ocak Salı yayınlanan 34. Bölümde Mahir komiser ise Hekimoğlu aleyhinde ifade vermesi için Orhan üzerinde uyguladığı baskıyı artırır. Bu durum, Hekimoğlu ve Orhan arasındaki ilişkinin giderek gerilmesine sebep olur. İpek, Mahir’in hastane personelini sorgulamasından rahatsızdır çünkü bu durum tüm hastane çalışanlarını tedirgin etmektedir.

Küçük kardeşlerine hem annelik hem de babalık yapmakta olan genç bir adam, çalıştığı restoranda kalp krizi geçirir. Hekimoğlu, bu vakaya hemen teşhis koysa da ekibiyle paylaşmaz. Hepsinin, kendi teşhisini koymasını ister ve ekibin zamanla yarıştığı bir oyun başlatır. Hekimoğlu, zaman ilerledikçe uğraştıkları vakanın tahmininden çok daha karmaşık olduğunu fark edecektir.

Hekimoğlu ve ekibi genç adamı kurtarabilecek mi? Mehmet Ali, genç adamın kardeşlerine karşı fedakarlığı konusunda, ona inanmayan Hekimoğlu’nu ikna edebilecek mi? Hekimoğlu ve Orhan’ın arası Mahir yüzünden bozulacak mı?