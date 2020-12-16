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Kanal D Yayın Akışı | Harry Potter ve Ateş Kadehi

Kanal D'nin 1 Şubat Pazartesi, 2 Şubat Salı 2021 yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarının gündüz kuşağında "Gelinim Mutfakta" programı yayınlanırken, akşam yabancı sinema filmi "Harry Potter ve Ateş Kadehi" izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 30- 31 Ocak 2021 yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı | Harry Potter ve Ateş Kadehi

KANAL D 1 Şubat Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Gelinim Mutfakta" programı yayınlanırken, akşam ise yabancı sinema filmi        "Harry Potter ve Ateş Kadehi" izleyici karşısında yer alacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 1 Şubat Pazartesi Kanal D yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı | Harry Potter ve Ateş Kadehi

KANAL D 1 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
14:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi

Kanal D Yayın Akışı | Harry Potter ve Ateş Kadehi

KANAL D 1 ŞUBAT 2021 SALI YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 26 Ocak Salı yayınlanan 34. Bölümde Mahir komiser ise Hekimoğlu aleyhinde ifade vermesi için Orhan üzerinde uyguladığı baskıyı artırır. Bu durum, Hekimoğlu ve Orhan arasındaki ilişkinin giderek gerilmesine sebep olur. İpek, Mahir’in hastane personelini sorgulamasından rahatsızdır çünkü bu durum tüm hastane çalışanlarını tedirgin etmektedir.

Küçük kardeşlerine hem annelik hem de babalık yapmakta olan genç bir adam, çalıştığı restoranda kalp krizi geçirir. Hekimoğlu, bu vakaya hemen teşhis koysa da ekibiyle paylaşmaz. Hepsinin, kendi teşhisini koymasını ister ve ekibin zamanla yarıştığı bir oyun başlatır. Hekimoğlu, zaman ilerledikçe uğraştıkları vakanın tahmininden çok daha karmaşık olduğunu fark edecektir.

Hekimoğlu ve ekibi genç adamı kurtarabilecek mi? Mehmet Ali, genç adamın kardeşlerine karşı fedakarlığı konusunda, ona inanmayan Hekimoğlu’nu ikna edebilecek mi? Hekimoğlu ve Orhan’ın arası Mahir yüzünden bozulacak mı?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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