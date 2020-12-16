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  3. Kanal D Yayın Akışı |Harry Potter ve Ateş Kadehi bu akşam Kanal D'de

Kanal D Yayın Akışı |Harry Potter ve Ateş Kadehi bu akşam Kanal D'de

Kanal D'nin 22 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında akşam saatlerinde tekrarı bile sık sık izlenen ''Harry Potter ve Ateş Kadehi'' filmi izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 22 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı |Harry Potter ve Ateş Kadehi bu akşam Kanal D'de

KANAL D 22 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelecek. Akşam ise efsane film ''Harry Potter ve Ateş Kadehi'' izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 22 Şubat 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı |Harry Potter ve Ateş Kadehi bu akşam Kanal D'de

KANAL D 22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
14:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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