Kanal D Yayın Akışı |Harry Potter ve Ateş Kadehi bu akşam Kanal D'de

KANAL D 22 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelecek. Akşam ise efsane film ''Harry Potter ve Ateş Kadehi'' izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 22 Şubat 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...

KANAL D 22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

14:45 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi