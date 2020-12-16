Kanal D Yayın Akışı |Harry Potter ve Ateş Kadehi seyirci karşısında olacak

KANAL D 15 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Akşam ise "Harry Potter ve Ateş Kadehi" filmi izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 15 Şubat 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...

KANAL D 15 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

14:45 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi

23:30 Sadakatsiz