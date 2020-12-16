22 Aralık Salı yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında lezzetli yemeklerin yapılıp sunulduğu "Gelinim Mutfakta" adlı program yer alırken, akşam ise sevilen dizi "Hekimoğlu" 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 22 Aralık Salı Kanal D yayın akışı...

KANAL D 22 Aralık 2020 Salı Yayın Akışı

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Yatıya Misafirim Var

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Hekimoğlu

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Memoi'ye bulaşan hastalık ölüme yol açıyor. Ateş, henüz tanı koyamadığı bu hastalığı tedavi etmek için ise zor zamanlar geçirmeye başlıyor. Memoli'nin göz göre göre ölecek olma ihtimali Ateş'i çıldırtıyor. Bu yüzden ilk ölen hastaya otopsi yapıp, neden öldüğünü bulmak istiyor. Ancak İpek buna izin vermeyince gerginlik çıkıyor.

Hekimoğlu yeni çözüm yolları ararken, Mehmet Ali’nin durumu giderek ağırlaşır. Mehmet Ali çok kendisi için çok önemli bir karar vermek zorunda kalır. Kararı ailesi de dahil herkesin şaşırmasına neden olur.

Hekimoğlu hastalığa tanı koyabilecek mi? İpek’le karşı karşıya gelen sadece Hekimoğlu mu olacak? Emre ve Zeynep ekip arkadaşlarının kurtulması için ne yapacak?

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu,ameliyat sırasında kendisine verilen bir madde yüzünden çılgına dönüyor! Önce İpek ile sonra da can arkadaşı Orhan'la sert bir tartışmanın içine giriyor. Hızını alamayan Ateş, Orhan'ı yumruklayarak öfkesini dışarı çıkartıyor.

Diğer taraftan zor bir hastalık genç doktorlarımızı çaresiz bırakıyor. Ateş Hekimoğlu, dilinin renginin pancar kırmızısına dönen hastasına uygulayacağı tedavileri hasta yatağında ekibine uygulatmaya çalışıyor.