Kanal D Yayın Akışı |Hekimoğlu yeni bölümüyle Kanal D'de
Kanal D'nin 16 Şubat 2021 Salı yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında akşam saatlerinde ise fenomen dizi "Hekimoğlu" izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 16 Şubat 2021 Salı yayın akışı...
KANAL D 16 Şubat 2021 Salı yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Akşam ise sevilen dizi "Hekimoğlu" izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 16 Şubat 2021 Salı Kanal D yayın akışı...
KANAL D 16 ŞUBAT 2021 SALI YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yüzleşme
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu