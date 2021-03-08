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Kanal D Yayın Akışı |Hekimoğlu yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'nin 9 Mart 2021 Salı yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında akşam saatlerinde ise büyük ilgiyle izlenen dizi "Hekimoğlu" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 9 Mart 2021 Salı yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı |Hekimoğlu yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 9 Mart 2021 Salı yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelecek. Akşam ise sevilen dizi "Hekimoğlu" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 9 Mart 2021 Salı Kanal D yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı |Hekimoğlu yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 9 MART 2021 SALI YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu


 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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