Kanal D Yayın Akışı |Iron Man Kanal D'de

KANAL D 13 Mart 2021 Cumartesi nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Magazin D Cumartesi" programı ekranlara gelecek. Akşam ise "Iron Man" adlı film izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 13 Mart 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

KANAL D 13 MART 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnek Şaban

16.99 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Iron Man

22:30 Kod Adı: Olympus