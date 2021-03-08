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Kanal D Yayın Akışı |Iron Man Kanal D'de

Kanal D'nin 13 Mart 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında ''Magazin D Cumartesi'' yer alırken, akşam saatlerinde ise " Iron Man" adlı film izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 13 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı |Iron Man Kanal D'de

KANAL D 13 Mart 2021 Cumartesi nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Magazin D Cumartesi" programı ekranlara gelecek. Akşam ise "Iron Man" adlı film izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 13 Mart 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı |Iron Man Kanal D'de

KANAL D 13 MART 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnek Şaban
16.99 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Iron Man
22:30 Kod Adı: Olympus

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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