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Kanal D Yayın Akışı | Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu

Kanal D'nin 30 Ocak Cumartesi, 31 Ocak Pazar 2021 yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarının gündüz kuşağında "Arda'nın Mutfağı" programı yayınlanırken, akşam yabancı sinema filmi "Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu" izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 30- 31 Ocak 2021 yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı | Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu

KANAL D 30 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Arda'nın Mutfağı" programı yayınlanırken, akşam ise yabancı sinema filmi        "Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu" izleyici karşısında yer alacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 30 Ocak 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

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KANAL D 30 OCAK 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Sadakatsiz
16:15 Hekimoğlu
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu

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KANAL D 31 OCAK 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
15:00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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