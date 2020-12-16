Kanal D Yayın Akışı | Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu

KANAL D 30 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Arda'nın Mutfağı" programı yayınlanırken, akşam ise yabancı sinema filmi "Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu" izleyici karşısında yer alacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 30 Ocak 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

KANAL D 30 OCAK 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Sadakatsiz

16:15 Hekimoğlu

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu

KANAL D 31 OCAK 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

15:00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2