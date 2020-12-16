Kanal D Yayın Akışı |Karınca Adam bu akşam Kanal D'de

KANAL D 20 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz ''Magazin D Cumartesi' programı ekranlara gelecek. Akşam ise efsane film ''Karınca Adam'' izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 20 Şubat 2021 Cuma Kanal D yayın akışı...

KANAL D 20 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Gırgıriye

16:00 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Karınca Adam

22:30 Matrix Revolutions