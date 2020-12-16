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Kanal D Yayın Akışı |Karınca Adam bu akşam Kanal D'de

Kanal D'nin 20 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında akşam saatlerinde tekrarı bile sık sık izlenen ''Karınca Adam'' filmi izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 20 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı |Karınca Adam bu akşam Kanal D'de

KANAL D 20 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz ''Magazin D Cumartesi' programı ekranlara gelecek. Akşam ise efsane film ''Karınca Adam'' izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 20 Şubat 2021 Cuma Kanal D yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı |Karınca Adam Kanal D'de

KANAL D 20 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Gırgıriye
16:00 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Karınca Adam
22:30 Matrix Revolutions

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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