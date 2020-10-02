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Kanal D yayın akışı Pazar | Kanal D'de bugün ne var? 4 Ekim Pazar

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 4 Ekim Pazar Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

Kanal D yayın akışı Pazar | Kanal D'de bugün ne var? 4 Ekim Pazar

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 4 Ekim Pazar Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...  

KANAL D 4 Ekim Pazar Yayın Akışı

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Yeni Hayat

16:15 Çatı Katı Aşk

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Yeni Hayat

02:45 Siyah Beyaz Aşk

04:45 5N1K

05:45 Küçük Ağa
 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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