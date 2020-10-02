Kanal D yayın akışı Pazar | Kanal D'de bugün ne var? 4 Ekim Pazar
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 4 Ekim Pazar Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 4 Ekim Pazar Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
KANAL D 4 Ekim Pazar Yayın Akışı
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Yeni Hayat
16:15 Çatı Katı Aşk
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Yeni Hayat
02:45 Siyah Beyaz Aşk
04:45 5N1K
05:45 Küçük Ağa