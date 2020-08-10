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Kanal D yayın akışı Pazartesi | Kanal D'de bugün ne var? 10 Ağustos Pazartesi

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 10 Ağustos Pazartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

Kanal D yayın akışı Pazartesi | Kanal D'de bugün ne var? 10 Ağustos Pazartesi

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 10 Ağustos Pazartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı... 

KANAL D 10 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Güneşi Beklerken
13:15 Hekimoğlu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Postacı
21:15 Çatı Katı Aşk

POSTACI

Orijinal adı : Postacı

Türü : Komedi

Yapım Yılı : 1984

Yönetmen : Memduh Ün

Oyuncular : Kemal Sunal, Fatma Girik, Erdal Özyağcılar, Ulvi Alacakptan, İhsan Yüce ve Nubar Terziyan

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Konu : Sevtap ve mahallede görevli posta dağıtıcısı Adem birbirlerine sevdalıdır. Sevtap 30 yaşına kadar bekar kaldığı ve onu kimse beğenmediği için halen kızdır ve Adem'e kalmıştır. Fakat bu aşka karşı çıkan biri vardır; Sevtap'ın ağabeyi Latif. Latif Alman kültürü ile yetişmiş ancak tam anlamıyla hanzo olarak tabir edilebilecek biridir. Bir gün Sevtap ve Adem, Sevtap'ın babasına olayı kabul ettirebilmek içini onun ağzından bir telgraf çekerler. Bu telgraftan sonra düğün hazırlıklarına başlanır. Fakat bu esnada ağabey Latif Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapar ve ikilinin foyası ortaya çıkar. Latif, Adem'i vurmak pahasına bu işe karşı çıkar. Daha sonra hiç gönlü olmasa da bu evliliği kabullenir ve Adem'in her istediğini yerine getirir. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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