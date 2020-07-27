Kanal D yayın akışı Pazartesi | Kanal D'de bugün ne var? 27 Temmuz Pazartesi

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 27 Temmuz Pazartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D 27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşi Beklerken

13:15 Hekimoğlu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Ortadirek Şaban

21:45 Kızkaçıran

23:45 Uzak Ara Eğlence

Başrollerinde Kemal Sunal, Bahar Öztan ve Engin Köknar'ın olduğu "Ortadirek Şaban" filmi Bu akşam Kanal D'de!

ORTA DİREK ŞABAN KONUSU

Sevdiği kadının kalbini kazanmak için güçlü rakibi ile zorlu bir mücadeleye girişen genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Şaban, sakin ve sıradan bir hayat süren genç bir adamdır. Kıt kanaat geçinen Şaban, gönlünü aynı mahallede yaşayan Bahar’a kaptırır. Ancak Bahar’ın kalbini kazanabilmek için öncelikle rakibini geride bırakması gerekmektedir. Güçlü rakibi Erkan, birçok spor dalında üstün yetenekleri bulunan başarılı bir sporcudur. İki adamın Bahar uğruna giriştikleri zorlu mücadeleye Arap Şeyhi Adnan Bıçakçı ve adamlarının da katılması işlerin karışmasına neden olur. Şaban, her türlü zorluğun üstesinden gelip, rakibini ardında bırakarak Bahar’ın kalbini çalmayı başarabilecek midir?