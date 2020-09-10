Kanal D yayın akışı Perşembe| Kanal D'de bugün ne var? 11 Eylül Cuma
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 11 Eylül Cuma Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 11 Eylül Cuma Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
KANAL D 11 Eylül 2020 Cuma Yayın Akışı
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Sihirli Annem
12:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar