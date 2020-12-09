Kanal D Yayın Akışı | Sadakatsiz dizisinin tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak!
Kanal D'nin 26 Aralık 2020 yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarının gündüz kuşağında 'Magazin D Cumartesi' programı yayınlanırken, akşam ise Sadakatsiz dizisinin tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak. İşte Kanal D 26 Aralık Cumartesi yayın akışı...
26 Aralık Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında 'Magazin D Cumartesi' adlı program yer alırken, akşam ise Sadakatsiz dizisinin tekrar bölümü 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 26 Aralık Cumartesi Kanal D yayın akışı...
KANAL D 26 Aralık 2020 Cumartesi Yayın Akışı
07:30 Hem Kadın Hem Anne
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Set Ekstra
14:30 Sevimli Yunus
16:15 Hekimoğlu
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Sadakatsiz (Tekrar)
22:45 Yeni Nesil Ajans XXX 2