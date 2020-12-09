Kanal D Yayın Akışı | Sadakatsiz dizisinin tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak!

26 Aralık Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında 'Magazin D Cumartesi' adlı program yer alırken, akşam ise Sadakatsiz dizisinin tekrar bölümü 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 26 Aralık Cumartesi Kanal D yayın akışı...

KANAL D 26 Aralık 2020 Cumartesi Yayın Akışı

07:30 Hem Kadın Hem Anne

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Set Ekstra

14:30 Sevimli Yunus

16:15 Hekimoğlu

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Sadakatsiz (Tekrar)

22:45 Yeni Nesil Ajans XXX 2