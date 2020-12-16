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  3. Kanal D Yayın Akışı | Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

Kanal D Yayın Akışı | Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'nin 22 Aralık 2020 yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarının gündüz kuşağında 'Yatıya Misafirim Var' programı yayınlanırken, akşam ise ''Sadakatsiz'' yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 23 Aralık Çarşamba yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı | Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

23 Aralık Çarşamba yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında 'Yatıya Misafirim Var' programı yer alırken, akşam ise her çarşamba reyting rekorları kıran dizi Sadakatsiz 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 23 Aralık Çarşamba Kanal D yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı | Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak?

KANAL D 23 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı

15.45 Yatıya Misafirim Var
19.00 Kanal D Haber
20.00 Sadakatsiz 'Dizi'
23.45 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)
04.30 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

SADATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya, Volkan’ın kendine karşı kötü bir şey yapmayı planladığının haberini alıyor. Fakat çok gecikmeden evine giren maskeli biri tarafından saldırıya uğruyor. Asya’nın evine gizlice girip saldıran kişi kim? Volkan Asya'ya kumpas mı kuruyor? 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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