Kanal D Yayın Akışı |Sadakatsiz yeni bölümüyle Kanal D'de
Kanal D'nin 10 Mart 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında akşam saatlerinde ise büyük ilgiyle izlenen dizi "Sadakatsiz " yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 10 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı...
KANAL D 10 Mart 2021 Çarşamba nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelecek. Akşam ise sevilen dizi "Sadakatsiz " yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 10 Mart 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı...
KANAL D 10 MART 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:30 M. Fatih Çıtlak ile Miraç Kandili Özel