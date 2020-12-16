Kanal D Yayın Akışı |Sadakatsiz yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 24 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelecek. Akşam ise fenomen dizi ''Sadakatsiz '' yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 24 Şubat 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı...

KANAL D 24 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yüzleşme

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz