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Kanal D Yayın Akışı |Sadakatsiz yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'nin 24 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında akşam saatlerinde ise reyting rekortmeni ''Sadakatsiz '' dizisi izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 24 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı |Sadakatsiz yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 24 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelecek. Akşam ise fenomen dizi        ''Sadakatsiz '' yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 24 Şubat 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı |Sadakatsiz yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 24 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yüzleşme
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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