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  3. Kanal D yayın akışı Salı | Kanal D'de bugün ne var? 1 Eylül Salı

Kanal D yayın akışı Salı | Kanal D'de bugün ne var? 1 Eylül Salı

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 1 Eylül Salı Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

Kanal D yayın akışı Salı | Kanal D'de bugün ne var? 1 Eylül Salı

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 1 Eylül Salı Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D 1 Eylül Salı Yayın Akışı

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşi Beklerken

12:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

02:30 Zahide Yetiş ile Gelin Görün

HEKİMOĞLU YENİ SEZON FRAGMANI

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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