Kanal D yayın akışı Salı | Kanal D'de bugün ne var? 1 Eylül Salı
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 1 Eylül Salı Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 1 Eylül Salı Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
KANAL D 1 Eylül Salı Yayın Akışı
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşi Beklerken
12:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
02:30 Zahide Yetiş ile Gelin Görün
HEKİMOĞLU YENİ SEZON FRAGMANI