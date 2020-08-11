Kanal D yayın akışı Salı | Kanal D'de bugün ne var? 12 Ağustos Çarşamba
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 12 Ağustos Çarşamba Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 12 Ağustos Çarşamba Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
KANAL D 12 Ağustos Çarşamba 2020 Yayın Akışı
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Güneşi Beklerken
13:15 Hekimoğlu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çarkıfelek
22:30 Şok Dalgası: Felakete Geri Sayım