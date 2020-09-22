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  3. Kanal D yayın akışı Çarşamba | Kanal D'de bugün ne var? 23 Eylül Çarşamba

Kanal D yayın akışı Çarşamba | Kanal D'de bugün ne var? 23 Eylül Çarşamba

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 23 Eylül Çarşamba Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

Kanal D yayın akışı Çarşamba | Kanal D'de bugün ne var? 23 Eylül Çarşamba

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 23 Eylül Çarşamba Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...  

KANAL D 23 Eylül 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Sihirli Annem
13:45 Gelinim Mutfakta
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Kod Adı: Angel
22:30 Çok Güzel Hareketler 2

Kanal D yayın akışı Salı | Kanal D'de bugün ne var? 23 Eylül Çarşamba

KOD ADI: ANGEL 

Orjinal adı  : Angel Has Fallen

Yönetmen  : Ric Roman Waugh

Yapım Yılı   : 2019

Türü            : Aksiyon

Oyuncular  :  Gerard Butler, Morgan Freeman, Lance Reddick

Konu          : Kod Adı Angel, düzenlenen bir suikastın sorumlusu olarak görülen bir adamın kendisini aklamak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Gizli servis üyesi Mike Banning, Başkan Allan Trumball'un korumalığını yapmakla görevlidir. Başkan Trumball'un hayatını tehdit eden bir Hava Kuvvetleri saldırısının yaşanması, Banning’in hayatının değişmesine neden olur. Banning, Hava Kuvvetleri'nin yaptığı uçuşun ortasında terörist saldırıların hedefi haline gelir. Yaşanan saldırının ardından ise karalama kampanyasının hedefinde Mike Banning vardır. Başkana düzenlenen suikastın sorumlusu olarak gösterilen Banning, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ancak bunu yapması pek de kolay değildir. Banning, bir yandan saldırının ardındaki isimleri ortaya çıkarmaya çalışırken bir yandan da kendi ajansından ve FBI’dan kaçmak zorunda kalır.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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