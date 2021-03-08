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Kanal D Yayın Akışı |Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'nin 11 Mart 2021 Perşembe yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında akşam saatlerinde ise büyük ilgiyle izlenen program "Şarkılar Bizi Söyler " yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 10 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı |Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 11 Mart 2021 Perşembe nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelecek. Akşam ise sevilen program "Şarkılar Bizi Söyler" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 11 Mart 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı |Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 11 MART 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler

Şarkılar Bizi Söyler 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kim?Şarkılar Bizi Söyler 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kim?


 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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