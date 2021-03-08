Angelina Jolie, Brad Pitt'in kendisine ilişki boyunca şiddet uyguladığını iddia ettiYÖKDİL sınav giriş belgesi 2021 yayımlandı mı? YÖKDİL sınav giriş yerleri 2021 belli oldu mu?Putin'den Biden'e yanıt: Ona sağlıklar dilerim!İrfan Can Kahveci'nin eşi kimdir? Gözde Doyran kimdir, kaç yaşında, nereli?YÖKDİL sınavı kaç soru, kaç dakika? YÖKDİL sınav konuları 2021Beton mikserinin altına sıkışan kadın bilincini kaybetti!Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili olmaya başladıÖSYM'den YÖKDİL/1 duyurusu: Sınav giriş belgeleri yayımlandıEfil isminin anlamı nedir, Efil ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi gün, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçı kim yönetecek?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Kanal D Yayın Akışı |Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D Yayın Akışı |Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'nin 18 Mart 2021 Perşembe yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta'' yer alırken, akşam saatlerinde ise "Şarkılar Bizi Söyler" adlı program izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 18 Mart 2021 Perşembe yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı |Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 18 Mart 2021 Perşembe nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelecek. Akşam ise "Şarkılar Bizi Söyler" adlı program izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 18 Mart 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...

Kanal D Yayın Akışı |Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 18 MART 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT