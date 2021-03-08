Kanal D Yayın Akışı |Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Kanal D'de
Kanal D'nin 18 Mart 2021 Perşembe yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta'' yer alırken, akşam saatlerinde ise "Şarkılar Bizi Söyler" adlı program izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 18 Mart 2021 Perşembe yayın akışı...
KANAL D 18 Mart 2021 Perşembe nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelecek. Akşam ise "Şarkılar Bizi Söyler" adlı program izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 18 Mart 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...
KANAL D 18 MART 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler