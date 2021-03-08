Kanal D Yayın Akışı |Yerli sinema Pek Yakında Kanal D'de
Kanal D'nin 15 Mart 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta'' yer alırken, akşam saatlerinde ise "Pek Yakında" adlı film izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 15 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı...
KANAL D 15 Mart 2021 Pazartesi nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelecek. Akşam ise "Pek Yakında" adlı film izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 15 Mart 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...
KANAL D 15 MART 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
14:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Pek Yakında