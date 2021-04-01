Kanal D'nin internet özel dizisi Girift'in çekimleri hız kesmeden devam ederken, dizinin konusu ve oyuncu kadrosu şimdiden araştırma konusu oldu. Peki Kanal D'nin dijital dizisi Girift konusu nedir? Girift dizisi oyuncuları kimler? İşte merak edilen detaylar...

GİRİFT DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Emine Karataş ve Özlem Bölükbaşı kaleme aldığı Girift dizisinin konusu, Malatya’da üst üste ortaya çıkan faili belirsiz cinayetlerin çözülmesi için Ankara’dan gönderilen Cinayet Büro Komiserlerinin, olaylar zincirini incelerken, kimi zaman tehlikeyle burun buruna geldikleri gerilim ve dram türünde heyecan dolu hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek gibi.

GİRİFT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

İzleyici tarafından büyük bir heyecanla beklenen Girift dizisinde Wilma Elles, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Komiser Asya’yı hayat verirken, Başkomiser Vural karakteri ile Ümit Acar eşlik edecek. Oyuncu kadrosunun geri kalanında ise Ayberk Yılmaz, Selahattin Taşdöğen, Mazhar Selçuk Alaca, Cahit Kaşıkçılar, Özlem Bölükbaşı, İlker Şahinbaş,Metisha Schaefer, Şule Akan, Ömer Konakçı ve Buhan Çelik gibi başarılı isimler yer alıyor.