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  3. Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz İspanya'da zirveye yerleşti! Cansu Dere 24 saat boyunca trendde kaldı!

Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz İspanya'da zirveye yerleşti! Cansu Dere 24 saat boyunca trendde kaldı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yeni sezona başlamasına az bir zaman kala İspanya’da yayınlanan ilk bölümüyle izlenme rekoru kırarken başrol oyuncusu Cansu Dere 24 saat boyunca Twitter’daki ‘Trend Topic’ listesinde yer aldı.

Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz İspanya'da zirveye yerleşti! Cansu Dere 24 saat boyunca trendde kaldı!

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrollerini paylaştığı Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi İspanya’da yayınlanan ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Ekrana  ‘Infiel’ adıyla gelen dizi, 2 milyon 357 bin kişi tarafından izlendi.

İspanya’nın en güçlü özel kanallarından Antena 3’te seyirciyle buluşan Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz dizisi ülkemizdeki başarı sonrası İspanya’da da ilk bölümüyle 18 share aldı.

2 milyon 357 bin seyirciyle zirveye yerleşen “Sadakatsiz”in en yakın rakibine 7.7 puan fark attığı öğrenildi.

Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz İspanya'da zirveye yerleşti! Cansu Dere 24 saat boyunca trendde kaldı!

Böylece fenomen dizi, İspanya’da Temmuz 2018’den bu yana en çok izlenme payına sahip olan yabancı yapım oldu.

Dizide ‘Asya’ karakterini canlandıran başarılı oyuncu Cansu Dere ise İspanya’da 24 saat boyunca Twitter’daki ‘Trend Topic’ listesinde yer almasının üzerine ünlü oyuncu,  bu başarıyı kutlayarak, hayranlarına sosyal medya hesabından İspanyolca “Çok teşekkür ederim İspanya” notunu yazdı.

Kadrosuna Berkay Ateş’i de dahil eden “Sadakatsiz”in ikinci sezonu yakında Kanal D ekranlarında olacak.

Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz İspanya'da zirveye yerleşti! Cansu Dere 24 saat boyunca trendde kaldı!

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