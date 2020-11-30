Kanal D'nin yeni programı tepkilere neden oldu! Yatıya Misafirim Var program konusu ne?

Koronavirüs sürecinde yayın hayatına başlayan program formatı ile ilgi çekti. Ancak pandemi döneminde birbirini hiç tanımayan 5 kişinin şehirler arası seyahat edip, üzerine bir de yatıya kalmasıyla tepkilerin odağı oldu. Konusu güzel fakat zamanlaması yanlış olan program Zuhal Topal'ın programına rakip olacağı düşünülürken kısa sürede biteceği düşünülüyor.

YATIYA MİSAFİRİM VAR KONUSU NE?

Kanal D’nin yepyeni formatı “Yatıya Misafirim Var”, farklı kültürlere sahip yarışmacıları bir araya getiriyor. Birbirlerini hiç tanımayan bu yarışmacılar, misafirperverlikleriyle kıyasıya rekabet edecek. Daha önce birbirlerini hiç tanımayan 5 yarışmacı, 5 farklı şehirde kıyasıya mücadele edecek. Yarışmacılar, her gün başka bir şehirde, o şehri temsil eden yarışmacının evinde misafir olacak ve geceyi orada geçirecek. Misafirliğe giden yarışmacılar, o şehrin kültürünü tanıyacak, yemeklerini yiyecek ve misafirperverliğini deneyimleyip sonunda bunları puanlayacak.

İLK GÜN YARIŞMACISI KİM VE NEREDE AĞIRLADI?

30 Kasım Pazartesi ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan programın ilk gün yarışmacısı Ferhat Akbaş oldu. İlk günün ev sahipliğini yapan Nevşehirli Ferhat Akbaş, diğer 4 yarışmacıyı evinde ağırladı, gün boyunca şehrin tarihi ve turistik merkezlerini gezdirdi. Yarışmacımız akşam olduğunda ise bölgenin yöresel yemeklerini, geleneksel lezzetlerini evinde konuklarına sunacak. Ailelerinden uzakta kalan yarışmacıları misafirperverliği ile mutlu etmeye çalışacak. Puanlamalar sonucunda ise haftanın birincisi seçilecek.