Kanal D'nin yepyeni dizisi sete çıkıyor! Oyuncu kadrosunda yok yok: Dönence dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!

Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Dönence dizisinin kadrosunda birçok başarılı oyuncu yer alacak! Peki dizinin konusu nedir? Kimler dizi kadrosunda yer alıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DÖNENCE DİZİSİ KADROSU VE KONUSU

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Dönence dizisinin kadrosu ile ilgili çalışmalar sürerken bazı isimler netleşti. Dizinin yapımcılığını İç Yapımlar üstleniyor. Dizinin kadrosunda olması netleşen isimler şu şekilde; Caner Topçu, Sümeyye Aydoğan, Didem İnselel, Ülkü Hilal Çiftçi, Can Kızıltuğ, Doğa Karakaş, Atakan Hoşgören, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak olarak belirlendi.

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Dizide Gülce karakterinin ve asperger sendorumu olan kardeşi Gece'nin hikayesi ekranlarda olacak. Dizi ise Foça'da çekilecek. Dizinin yönetmenliğini Kerem Çakıroğlu, senaryosunu Nuray Uslu üstleniyor. dizinin tam olarak hangi tarihte başlayacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı ancak yakın zamanda seyirciyle buluşması bekleniyor.